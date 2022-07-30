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عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني اليوم: 5 لجان للمحور الاجتماعى

السبت، 30 يوليه 2022 08:07 م
عماد الدين حسين يكشف تفاصيل جلسة الحوار الوطني اليوم: 5 لجان للمحور الاجتماعى عماد الدين حسين
محمود رضا الزاملى

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قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الماضية تم حسم الملف السياسى تماما، واليوم تم النقاش حول المحور الاجتماعى والأسرة والتماسك، وإن جلسات مجلس الأمناء ركزت على الثقافة والهوية الوطنية.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، مساء اليوم السبت، أن المحور الاقتصادى شهد مناقشات أولية، وجرى الاتفاق على تخصيص الجلسة القادمة بأكملها لهذا الملف نظرًا لأهميته حتى يُدرس ويناقش بعناية.
 
وأشار إلى أنه تم تخصيص 5 لجان للمحور الاجتماعى هم الصحة، التعليم والأسرة، التماسك المجتمعي، الثقافة، الهوية الوطنية، لافتًا إلى أنه تحت كل لجنة من هذه اللجان عناوين فرعية خاصة بكل لجنة وملف بعينه بجلسات فرعية لتشعب الملفات.
 
وأكد أن كل لجنة سيكون لها مقرر ومقرر مساعد وهى التى تتولى تحديد من الذى سيشارك فى الحوار من خارج مجلس الأمناء للمساهمة فى الحوار من الخبراء والمتخصصين من كل فئات المجتمع، موضحا أن كل مصرى من حقه أن يرسل مقترحاته للأمانة الفنية التى ستتولى تبويب وفهرسة الأفكار وتقديمها لمجلس الأمناء.
 
وأوضح أن مجلس الأمناء سيتناول تحديد عدد الخبراء والمتكلمين فى كل لجنة على حدة بحيث يمثلوا كل الآراء الموجودة فى الشارع المصري، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستدار بطبيعة الحال عبر مجلس الأمناء.

عماد حسين

الحوار الوطني

مصر

أخبار مصر

المحور الاجتماعى

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