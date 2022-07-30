علامات تدل على الإصابة بتصلب الشرايين

نهير عبد النبى

تصلب الشرايين من المشاكل الصحية الخطيرة التي يعانى منها البعض وخصوصا مرضى القلب وكبار السن وفى الغالب يكون السبب للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية الطرفية ما يسمى معًا بأمراض القلب والأوعية الدموية .

وحسب ما ذكره موقع webmd يبدأ تصلب الشرايين مع تلف البطانة و تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:

-الدهون العالية.

-ضغط دم مرتفع

-التهاب ، مثل التهاب المفاصل أو الذئبة

-السمنة أو مرض السكري

-التدخين

يتسبب هذا الضرر في تراكم الترسبات على طول جدران الشرايين.

عندما يعبر الكوليسترول السيئ أو LDL البطانة التالفة ، فإنه يدخل جدار الشريان. تتدفق خلايا الدم البيضاء إلى الداخل لهضم البروتين الدهني منخفض الكثافة، و على مر السنين ، يتحول الكوليسترول والخلايا إلى لويحات في جدار الشريان.

لا يسبب تصلب الشرايين عادة أعراضًا إلا إذا كنت في منتصف العمر أو أكبر. عندما يصبح التضيق شديدًا ، يمكن أن يخنق تدفق الدم ويسبب الألم يمكن أن تتمزق الانسدادات أيضًا فجأة يؤدي ذلك إلى تجلط الدم داخل الشريان في موقع التمزق.

ما هي أعراض تصلب الشرايين؟

قد لا تظهر عليك أعراض حتى يكاد الشريان أن يغلق أو حتى تصاب بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، و يمكن أن تعتمد الأعراض أيضًا على الشريان المتضيق أو المسدود.

تشمل الأعراض المتعلقة بالشرايين التاجية ما يلي:

-عدم انتظام ضربات القلب ، ضربات قلب غير عادية

-ألم أو ضغط في الجزء العلوي من جسمك ، بما في ذلك صدرك أو ذراعيك أو رقبتك أو فكك وهذا ما يعرف بالذبحة الصدرية .

-ضيق في التنفس

تشمل الأعراض المتعلقة بالشرايين التي تنقل الدم إلى دماغك ما يلي:

-خدر أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك

-صعوبة في التحدث أو فهم شخص يتحدث

-تدلي عضلات الوجه

-شلل

-صداع شديد

-مشكلة في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما

تشمل الأعراض المتعلقة بشرايين الذراعين والساقين والحوض ما يلي:

-ألم في الساق عند المشي

-خدر