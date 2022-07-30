طفرة بكلية فنون جميلة في الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

طفرة جديدة تشهدها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، وذلك بافتتاح أول مركز لاختبارات القدرات لخدمة الطلبة من محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة وحتى أغسطس المقبل فترة التقدم للاختبارات بالكلية، حيث يقول الدكتور أحمد محي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه تم بالكلية أعمال فى رفع كفاءة الطابق الثالث بكلية الفنون الجميلة، والتى تتضمن المكاتب الإدارية، ودورات المياه، وتطوير الممرات، استعداداً لدخوله الخدمة التعليمية بالكلية خلال العام الدراسي الجديد.

وأضاف الدكتور أحمد محيي عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، أن مركز التعليم الإلكتروني الجديد يستوعب عدد 144 طالبا وطالبة، وذلك ضمن خطة تطوير كلية الفنون الجميلة والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بها، حيث حضر افتتاح المركز كل من الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، ومحمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، واللواء أحمد أبو زيد، رئيس حزب مصر الحديثة بالأقصر، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، ولفيف من عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، أنه استقبلت الكلية أعضاء لجنة متابعة أعمال اختبارات القدرات التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كل من الدكتور أحمد حلمي، ومحمود بدر، وذلك لتفقد سير أعمال اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قرشي سعدي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتور ثروت عبداللطيف، رئيس كنترول اختبارات القدرات بالكلية، حيث إن الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بمتابعة وتفقد الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، مضيفاً أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب، وتجهيز قاعات وأماكن لائقة بالكلية، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأكد الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، أن أعضاء اللجنة أشادوا بمستوى التجهيزات اللوجيستية التي أعدتها الجامعة لتنفيذ اختبارات القدرات للطلاب، عقب تفقدها للكلية، مشيراً إلى أن الكلية تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبارات القدرات من محافظات(قنا - أسوان - البحر الأحمر - الأقصر)، ويكون التسجيل على موقع التنسيق في الفترة من 25 يوليو الجاري ويستمر حتى 6 أغسطس المقبل، ويتم إعلام الطالب بموعد ومكان أداء الاختبارات من عقب تسجيله على موقع تنسيق القبول بالجامعات المصرية.



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (1)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (2)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (3)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (4)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (5)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (6)



طفرة جديدة بكلية فنون جميلة الأقصر بإنشاء مركز التعليم الإلكتروني الجديد (7)