ضبط 400 لتر لبن فرز تنبعث منه روائح كريهة فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف حملة لمراقبة الأغذية وضبط الأسواق تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتورة إيمان فتحي مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

وضبط قسم الأغذية بالإدارة الصحية بسمسطا، عدد 400 لتر لبن فرز غير مصرح بتداوله طبقا للقانون 132 لسنة 1950؛ ومعبأ فى براميل غير مخصصة لهذا الغرض وينبعث منه روائح كريهة ويحتوى على حشرات وشوائب مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآمي طبقاً للقانون 10 لسنة 196، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة وتم تحرير محضر قيد بمركز الشرطة برقم 878 جنح سمسطا لسنة 2022.