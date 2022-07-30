ضبط 3500 عبوة عطور مغشوشة داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى، مشددا على ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات مكثفة على الأسواق والمصانع المختلفة للوقوف على مدى التزامها بالتراخيص القانونية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مصنع عطور بمركز الدلنجات يدار بدون ترخيص ويقوم بتقليد الماركات العالمية المعروفة، وتم التحفظ علي 3500 زجاجة من المنتج النهائى وآلاف الاستيكارات المعدة للصق وآلاف العبوات الفارغة المعدة للتعبئة.