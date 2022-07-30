ضبط 1538 قضية تموينية في حملات رقابية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1538) قضية تموينية متنوعة من بينهم (440) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (76,764 طن "دقيق – أرز – زيت – سكر" – 16404 قطعة مواد غذائية متنوعة – 1000 قطعة أدوات كهربائية –900 قطعة بيض مائدة – 5100 عبوة سجائر –12 إسطوانة بوتاجاز).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 707 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 25 قضية غلق فى المواعيد الرسمية –202 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 184 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 113 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 74 قضية توقف عن الإنتاج - 88 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (6٫650 طن دقيق بلدى مدعم – 37070 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (11) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (28,800 طن "سكر حر – أسمدة مدعمة" - 500 لتر مواد بترولية – 2384 إسطوانة بوتاجاز ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (112٫764 طن – 5100 عبوة سجائر – 500 لتر "مواد بترولية" – 2396 إسطوانة بوتاجاز –37070 رغيف بلدى مدعم – 16404 قطعة مواد غذائية متنوعة – 1000 قطعة أدوات كهربائية –900 قطعة بيض مائدة).

ونجحت الجهود في ضبط (15٫7 طن مواد غذائية "سكر حر – أرز أبيض - زيت طعام ") معبأة داخل عبوات، لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط (14٫25 طن مواد غذائية "دقيق أبيض – أرز أبيض - زيت طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز بمحافظة القاهرة، لتصرفه فى كميات قدرها (2384 إسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم) بالإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيومن لحيازته كميات قدرها (25 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (18 طن "مصنعات لحوم – مفروم دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود ضبط (2٫3 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مفرمة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط (3٫5 طن خامات تصنيع معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها "مستلزمات إنتاج"- 3,4 طن مواد غذائية "منتج نهائى" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط (2,7 طن سكر حر) معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا، وضبط (4,9 طن أعلاف دواجن) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الداجنى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الداجنة، في قنا.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط52قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (23676) عبوة "سجائر "مختلفة الأنواع.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 قضية بمضبوطات بلغت (5,675 طن أقماح محلية)، بينها ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، لتخزينه كميات قدرها (3,675 طن "أقماح محلية") محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، و ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، لتخزينه كميات قدرها (2 طن "أقماح محلية") محظور تداولها دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 8قضايا بمضبوطات بلغت (184 قطعة "53 قطعة صوتية – 47 قطعة ضوئية – 114 ملصق").