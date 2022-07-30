ضبط متحف متحرك بالفيوم وإحباط التنقيب عن مقبرة أثرية بالجمالية.. فيديو

كتب محمد أبو ضيف

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا جديدا من صالة التحرير، من تقديم الزميل محمود عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، عن جهود الداخلية في ملاحقة جرائم الاتجار بالآثار، حيث تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم أول شرطة الفيوم)، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة المركز، وبحوزته (38 تمثالا حجريا يشتبه فى أثريتها – قطعة معدنية ذهبية اللون يشتبه أن تكون "مقلدة" – مبلغ مالى يشتبه أن يكون "مزور" – 4 هواتف محمولة – جهاز "لاب توب").

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة)، بالتنقيب عن الآثار بدائرة القسم بالاشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بسابقة تعرفه على (صاحب أحد المحال - كائنة بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وإيهام الأخير بوجود مقبرة أثرية أسفل المحل ملكه، وعقب ذلك قام بإحضار المتهم الآخر وإيهام سالف الذكر بأنه "خبير آثار" ، وإتفقا فيما بينهم على التنقيب عن الآثار داخل المحل المشار إليه ، وبإستهداف المتهم الأخير أمكن ضبطه ، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، وبإستهداف المحل المشار إليه تم العثور على (حفرة بعمق متر – أدوات التنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .