اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء في القاهرة

السبت، 30 يوليه 2022 11:06 ص
ضبط لصوص سرقوا موقعا تحت الإنشاء في القاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية أمام أحد مخازن الخردة الكائن بدائرة القسم، وبحوزتهم (كمية من الكابلات الكهربائية – مقص حديدى – عتلة حديدية- صاروخ كهربائى – 3 مطارق – لوحات معدنية لإحدى السيارات ملك والد أحدهم).
 
بمواجهتهم إعترفوا بسرقة المضبوطات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة البساتين، وكانوا فى سبيلهم لبيعها لدى أصحاب مخزن خردة الكائنة بدائرة القسم ، كما تم بإرشادهم ضبط عملائهم "سيئى النية" (3 أشخاص مالكى إحدى مخازن الخردة - مقيمين بدائرة القسم)، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بشراء (كمية أخرى كبيرة من الأسلاك الكهربائية وزنت 1 طن) من المتهمين المضبوطين على فترات متقاربة "تم ضبطها" وبإستدعاء المسئول عن موقع الأعمال تحت الإنشاء تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

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