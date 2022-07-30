صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "العقارات والتعليم"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 3.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.2%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، وصعد قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 2.2%.

كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.5%، 0.4%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والعقارات بنسبة 2.1%، 0.01%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 9369.32 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 1847.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.49% ليغلق عند مستوى 2707.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 0.95% ليغلق عند مستوى 11485.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3491.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 628.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.9%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 359.2 مليار جنيه إلى 362.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.7 مليار جنيه إلى 113 مليار جنيه بنسبة نمو 1.2%.