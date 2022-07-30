اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 09:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شاهد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى ماليزيا

السبت، 30 يوليه 2022 08:07 م
شاهد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى ماليزيا حطام الصاروخ
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر مركز الفلك الدولى، اليوم السبت، مقطع فيديو متداولا يرصد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

وقال مركز الفلك الدولي على حسابه عبر تويتر " فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني".وفي آخر تحديث، أعلن المركز أنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم في الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش، بزيادة أو نقصان 10 دقائق فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع المقطع الذي يوثق سقوط حطام الصاروخ الصيني في مدينة كوشينج عاصمة ولاية سرواك في ماليزيا ، فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحته.


مركز الفلك الدولى

الصاروخ الصينى

حطام الصاروخ الصينى

الصين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة