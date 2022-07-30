شاهد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصينى فى ماليزيا

كتب محمد جمال

نشر مركز الفلك الدولى، اليوم السبت، مقطع فيديو متداولا يرصد لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني في ماليزيا.

وقال مركز الفلك الدولي على حسابه عبر تويتر " فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني".وفي آخر تحديث، أعلن المركز أنه من المتوقع سقوط الحطام شرق المحيط الهندي بالقرب من إندونيسيا، اليوم في الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش، بزيادة أو نقصان 10 دقائق فقط.

عاجل: فيديو تم تصويره قبل دقائق من ماليزيا يوثق لحظة سقوط حطام الصاروخ الصيني. #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/GeqxYuxNjV — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع المقطع الذي يوثق سقوط حطام الصاروخ الصيني في مدينة كوشينج عاصمة ولاية سرواك في ماليزيا ، فيما لم يتسن التأكد بشكل مستقل من صحته.