شاهد جمال تمثال الملك أمنحتب الثالث بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة العديد من القطع الأثرية المختلفة التى تنتمي للعصور المختلفة، من بين تلك القطع تمثال للملك أمنحتب الثالث، الذي تم اكتشافه في الجيزة ويرجع تاريخه للدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشر.

وأظهر الفنان المصري القديم الفن والجمال في هذا التمثال من حيث روعة النحت ودقة التفاصيل حيث صور هذا التمثال للملك أمنحتب الثالث وهو محاط بالمعبودات الحاميات لمصر العليا والسفلى نخبت وواجيت إلا أن التمثال اكتشف فاقداً بعض أجزائه يصور التمثال الملك جالساً وممسكاً صولجاني الحقا والنخخ "العصا المعقوفة والمذبة"، وهما يرمزان للسلطة وتوجد في واجهة قاعدة التمثال بعض النقوش التي تمثل ألقاب الملك.

وتولي أمنحتب الثالث "نب ماعت رع"، حكم مصر وكانت آنذاك في أوج قوتها ورخائها الدولي ، ويعد الملك أمنحتب الثالث تاسع ملوك الأسرة الثامنة عشر، و كان الملك أمنحتب الثالث في أوائل سنوات حكمه مهتمًا بالرياضة وخاصة الصيد والقنص فكان صيادًا عظيمًا، حيث عثر له علي جعراناً يسجل فيه آنه اقتنص 100 ثور بري في رحلة صيد ملكية استغرقت يومين، وجعراناً آخرًا أصدره في السنة العاشرة ذكر فيه أنه منذ ارتقائه العرش قتل 102 من الأُسود في رحلات الصيد .

ولامنحتب الثالث أيضاً تمثالان جالسين يعرفان باسم تمثالي ممنون في طيبة الغربية، منحوت كل منهما من قطعه واحدة من الحجر الرملي الأحمر ويبلغ ارتفاعه 15 متر كانا يزينا واجهة معبده الجنائزي الذي دمر بالكامل.

توفي الملك أمنحتب الثالث بعد أن حكم مصر لمدة 38 عام وهو في سن الخمسين، وقد تولي العرش من بعده أبنه أمنحتب الرابع والذي سرعان ما قام بتغيير اسمه الملكي إلى أخناتون.