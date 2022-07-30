اليوم السابع
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شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة منسافيس ضمن "حياة كريمة" بالمنيا.. فيديو

السبت، 30 يوليه 2022 01:00 ص
شاهد أعمال تأهيل وتبطين ترعة منسافيس ضمن "حياة كريمة" بالمنيا.. فيديو أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مشروعات  تأهيل وتبطين الترع، بمحافظة المنيا، ضمن مشروعات حياة كريمة التى تشهدها محافظة المنيا بمختلف مراكز المحافظة، ومن بين تلك الترع ترعة منسافيس التابعة لمركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وأعلنت مديرية الرى بالمنيا أن العمل بمشروع تأهيل وتبطين الترع  بمحافظة المنيا يجرى فى  784 كيلو متر فى المرحلة الأولى والثانية على مستوى محافظة المنيا، وقد تم الانتهاء من حوالى 520إلى 525كيلو متر حتى الأن بنسبة 65٪  من أجمالى الأعمال التى تجرى فى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه. 
 
كما أعلنت عن تحهيز طرح 69 كيلو فى غرب سمالوط، وذلك بعد دخول العديد من الترع بمركز مغاغة شمال المحافظة وكذلك مركز العدوة ليشمل المشروع بمراحلة جميع مراكز المحافظة. 
 
بذكر أن محافظة المنيا تشهد مشروع حياة كريمة الذى يجرى فى 192 قرية و757 تابعا لها فى 5 مراكز هى ملوى وديرمواس وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.
 
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (1)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (1)

أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (2)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (2)

أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (3)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (3)

أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (4)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (4)

أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (5)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (5)

أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (6)
أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمنيا (6)
 
 

 


حياة كريمة

تأهيل الترع

مشروع تاهيل الترع

مديرية الرى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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