سفير مصر ببروكسل يستعرض الاستعدادات لـ"كوب 27" مع وفد منظمة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك

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عقد سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، الدكتور بدر عبد العاطي، لقاءً مع وفد من منظمة دول إفريقيا والكاريبي والباسيفيك.

وذكرت وزارة الخارجية - اليوم السبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن اللقاء تناول التحضيرات الموضوعية واللوچستية التي تقوم بها مصر استعدادًا لرئاستها للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والتنسيق بين الرئاسة المصرية وبين منظمة الدول الإفريقية والكاريبي والباسيفيكي.

واستعرض السفير المصري رؤية الرئاسة المصرية، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية وعلى رأسها قضايا التكيُف والتخفيف من تداعيات الانبعاثات السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد التمويل اللازم لتناول هذه القضايا.

كما أبرز الجهود التي تقوم بها الرئاسة المصرية من حيث التنسيق مع كافة الدول والأطراف وأصحاب المصالح وبما يضمن جعل قضية تغير المناخ على رأس أولويات كافة الأطراف في ضوء ما تمثله من تحديات للعالم بأجمعه.

وأوضح السفير أن مصر قامت بتحديث إسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك على نحو يسهم في تشجيع كافة الأطراف على مواصلة تعزيز جهودها في مجال عمل المناخ تحقيقًا للنتائج المنشودة.

من جانبهم، أبرز سفراء الدول أعضاء المنظمة تعويلهم على الرئاسة المصرية للدفع بأجندة الدول الإفريقية والنامية خلال قمة شرم الشيخ، لاسيما اتصالاً بقضايا التمويل والتكيف ونقل التكنولوجيا، وبما يضمن مساعدة هذه الدول في مواجهاتها لتحديات تغير المناخ، خاصة وهي الدول الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.

كما أكدت مساعد سكرتير عام المنظمة التطلع لكي تكون قمة شرم الشيخ فرصة لتنفيذ كافة تعهدات قمة جلاسكو، معربة عن تطلع المنظمة لتعزيز التعاون مع فريق الرئاسة المصري خلال الفترة المقبلة من أجل نقل كافة شواغل وتطلعات الدول أعضاء المنظمة وبما ينعكس في مخرجات قمة شرم الشيخ.

تضم المنظمة في عضويتها 79 دولة من ضمنها 48 دولة إفريقية، و16 دولة من الكاريبي و15 دولة من الباسيفيكي.