اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 05:33 ص
أكرم القصاص
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زاخاروفا ترد على تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق عن "يد الكرملين الطويلة"

السبت، 30 يوليه 2022 05:00 ص
زاخاروفا ترد على تصريحات رئيس وزراء بلغاريا السابق عن "يد الكرملين الطويلة" المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات رئيس الوزراء البلغارى السابق كيريل بيتكوف لروسيا بالتدخل فى شؤون بلاده.

وقالت زاخاروفا: "نأسف لقلقه بشأن "يد الكرملين الطويلة". ومن ناحية المنطق والحقيقة لا نرى أى جدوى فى التعليق على كل المزاعم الكاذبة عن التدخل الروسى فى شؤون بلغاريا ونشر الفساد الذى يزعم أنه "أداتنا الرئيسية للسياسة الخارجية" فى البلقان".

وأضافت أن "المزايدات حول "التهديد الروسي" للأغراض السياسية الداخلية وغيرها من الاعتبارات الشخصية الضيقة تعتبر دليلا على موت سياسى قريب".

 

 


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