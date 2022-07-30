اليوم السابع
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رويترز: بابا الفاتيكان لا يستبعد الاستقالة بسبب حالته الصحية

السبت، 30 يوليه 2022 05:39 م
رويترز: بابا الفاتيكان لا يستبعد الاستقالة بسبب حالته الصحية البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه لا يستبعد الاستقالة، من منصب رئيس الكنيسة الكاثوليكية، وأضاف البابا (85 عاماً) للصحفيين، بينما كان عائداً إلى روما مساء أمس الجمعة، قادماً من زيارته لكندا "الباب مفتوح.إنه خيار عادي للغاية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف البابا، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية إنه "لا يفكر في الاستقالة الآن، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنه أن يبدأ في ذلك بعد الغد".

فرنسيس
رويترز


وتحدث البابا أيضاً عن حالته الصحية، قائلاً إنه "في الأيام الستة الماضية، كان بالكاد يستطيع أن يخطو بضع خطوات ويجلس على كرسي متحرك معظم الوقت. ويعاني البابا من إصابة في الركبة".

وأضاف "لا أعتقد أنه يمكنني أن استمر بنفس إيقاع السفر، كما كنت من قبل".


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