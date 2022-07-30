رفع 60 طنا من القمامة والتراكمات خلال حملة بمدينة إدفو في أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل أجهزة محافظة أسوان المختلفة، تكثيف جهودها داخل الوحدات المحلية، لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى المطلوب وخلق متنفس حيوى للمواطنين، بجانب سرعة التفاعل مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الفورية لها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.

وفى هذا الإطار، استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أعمال النظافة العامة بنطاق حى شمال المدينة، ومدخل الكوبرى شرق، والمحطة حيث تم رفع 60 طن من القمامة والتراكمات، وهو الذى توازى مع القيام بالتعامل الفوري مع شكوى أحد المواطنين بنجع الإدفاوية غرب والتى كان يتضرر فيها من حدوث تسربات من بيارة للصرف الصحى خاصة بجاره، وعقب المعاينة على الطبيعة بواسطة رئيس القرية تبين أنها غير مرخصة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الجانب الآخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، الإزالة الفورية لأحد المحال التى كان سيقوم صاحبه بإنشائه كمحل للجزارة وذلك بنطاق حى الصداقة الجديد حيث رصد العاملين بالحى الواقعة، وتم التعامل السريع معه بإزالته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وواصل العاملون بمقر الوحدة المحلية لقريه أبو الريش، أعمال الدهانات والرسومات الفنية والتطوير والتجميل، مع زراعة أشجار الزينة أمام الوحدة المحلية، ورفع مستوى النظافة العامة بها حتى يتسنى تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة للمواطنين فى أجواء جمالية وحضارية مناسبة.



إزالة فورية لأحد التعديات



دهان الجدران فى أبو الريش



رفع الأتربة