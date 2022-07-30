رئيس وزراء العراق يعلن تعطيل الدوام الرسمى فى كافة المؤسسات الرسمية الأحد

كتب محمد جمال

وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى، بتعطيل الدوام الرسمى فى المؤسسات الرسمية كافة، الأحد، باستثناء المؤسسات الأمنية، على أن تكون نسبة دوام الدوائر الخدمية والصحية 50%، وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى فى بيان إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمى، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد، 31/7/2022، باستثناء المؤسسات الأمنية".

وأضاف البيان العراقى "تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%".

يأتي ذلك بعد إعلان أنصار التيار الصدرى بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، السبت، من قبل متظاهرين يدعون لإسقاط الطبقة السياسية.

ودخل أنصار التيار الصدرى قاعة البرلمان، بعد اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وذلك للمرة الثانية خلال أيام.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، السبت، تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر.

ودعا الحلبوسي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين، الذين أدعوهم إلى الحفاظ على سلميَّتهم وحفظ ممتلكات الدولة.

وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "الحوار هو الحل ودعوتنا صادقة ومخلصة إلى جميع الأطراف السياسية في هذا البلد الجريح بتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن".

وقال رئيس البرلمان العراقي "نعيش أوقاتا صعبة وحساسة تتطلب منا جميعا كظم الغيظ والتحلي بأعلى درجات الحلم والمسئولية الوطنية الصادقة".

ومنذ صباح السبت، تجمع الآلاف من أنصار الصدر عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، ووقعت اشتباكات متفرقة بين المتظاهرين والقوة المكلفة بحماية المنطقة.

وفي وقت سابق، طالب أنصار الصدر بعدم ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة، لكن المطالب تعالت اليوم ووصلت إلى الدعوة لإسقاط الطبقة السياسية كلها في العراق.