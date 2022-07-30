رئيس "مياه القاهرة" يشدد على تحقيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمشروعات

كتب أحمد حسن

شدد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى على ضرورة الاستعداد المبكر لمواجهة أى مشاكل فى قطاع التشغيل والصيانة، وسرعة الانتهاء من مشروعات الإحلال والتجديد، طبقا للجدول الزمنى المحدد، والانتهاء من الدراسات الخاصة بالتوسعات الإضافية للمحطات لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين.

وقال خلال الاجتماع الذى عقده مع رؤساء قطاعات والتشغيل والصيانة، إنه يجب رفع كفاءة المحطات والتأكد من انتاجها ودراسة مشاكل المحطات والعمل على حلها وعمل الدراسات اللازمة بالتعاون مع التحليل الهيدروليكى لضمان زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم الموافقة دعم قطاع الشبكات بالاحتياجات المطلوبة من المياه خاصة مناطق المرج وعين شمس والخصوص والمطرية وتوفير العمالة الفنية المدربة والمعدات.

وطالب بضرورة تحقيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالشبكات والمحطات وجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بقطاعات الشركة، وأعمال الطوارئ مع ضروة تشكيل لجنة ازمات خاصة بقطاع الامن والسلامة الصحة المهنية.

وأكد ضرورة الانتهاء من تطوير المحطات وتأهيلها للحصول على شهادة TSM، وتأهيل العاملين بالمحطات والشبكات ثقافيا وعمليا بما يتناسب بالتطوير الذى تم بالمحطات والشبكات والإدارات الأخرى والاستفادة من العاملين الذين حصلوا على دورات ومنحهم الفرصة للترقى وتقديم دورات اضافية لهم فى مختلف المجالات الفنية والتى تخدم شركة مياه القاهرة.

وشدد على ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة المحطات ومراكز خدمة العملاء التى حصلت على الشهادات الدولية للتأكد من استمرار اعمال التطوير والتحديث، والحفاظ عليها من الإهمال، وعرض تقرير شهرى عن أداء العاملين بالمحطات ومستوى الخدمات التى تقدمها والحفاظ على الإنشاءات والتكنولوجيا التى تم اعتمادها.