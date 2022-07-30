رئيس جامعة سوهاج يناقش محاور الخطة الإستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

اجتمع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء لجنة الخطة الإستراتيجية لمواجهة التغييرات المناخية، بحضور نخبة من أعضاء اللجنة من داخل وخارج الجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة، لمناقشة وعرض ما تم إنجازه في محاور الخطة الإستراتيجية لمواجهة التغييرات المناخية بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن إدارة الجامعة تولي قضية التغيرات المناخية اهتماما كبيرا كونها قضية عالمية لها تأثير قوي على حياة سائر المخلوقات على كوكب الأرض، لذلك تقوم الجامعة بدورها العلمي والتوعوي للمساهمة فى تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو تلك القضايا، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها القيادة السياسية.

وأوضح الدكتور محمد توفيق منسق اللجنة، أنه خلال الاجتماع تم عرض ما تم إنجازه فى كل محور من محاور الخطة الإستراتيجية لمواجهة التغييرات المناخية بالمحافظة، والتي تشمل المشروعات والمبادرات التنموية الخضراء بالمحافظة والجامعة، المشروعات والأفكار البحثية المناخية التطبيقية، وأيضاً الوحدات والمراكز والمجالس المرتبطة بالتغيرات المناخية، البرامج التعليمية المعنية بالتغيرات المناخية، الفعاليات حول التغيرات المناخية، المسابقات المناخية والبيئية، بالإضافة إلى عرض المقترحات الإجرائية التي تعظم من الحد من التغيرات المناخية بالمحافظة.