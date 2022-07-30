رئيس جامعة أسيوط يفتتح غدا مرحلة جديدة من أكبر مستشفى جامعى للإصابات والطوارئ

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد يعد مشروعاً قومياً ضخماً مقام على مساحة 5500 متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 600 سرير و68 سرير عناية مركزة و28 غرفة عمليات والتى من المقرر أن تحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الحوادث والإصابات فى كافة محافظات الصعيد عند اكتمال تشغيلها، والتى سبق وانطلق العمل بها كخطوة أولى بالعيادات الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات ومجهزة لاستقبال نحو 200 مريض من المترددين على العيادات الخارجية لإجراء الفحص الطبى وعلاج العظام، وكذلك إجراء العمليات البسيطة فى كسور العظام المختلفة، وغداً سينطلق العمل بغرف العمليات والأقسام الخاصة بالخدمات المقدمة للرعاية الطبية فى ما بعد العمليات وجارى استكمال تجهيزات باقى مراحل المشروع .

وأضاف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن افتتاحات الغد سوف تتضمن افتتاح أول مركز طبي تدريبي متخصص فى جراحة اليد الجراحات الميكروسكوبية على مستوى الجامعات المصرية والذى تم تأسيس هذا التخصص الدقيق لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط منذ اكثر من 25 عاماً بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعى الرئيسي ، كما أصبحت جامعة أسيوط شريكاً فى أول مدرسة عالمية لتدريب وتأهيل الأطباء على جراحات الضفيرة العصبية ضمن أربع محطات رئيسية مع الهند ، وأسبانيا ،والمكسيك. ويعد مركز جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبيةأول مركز تدريبى على مستوى الجامعات المصرية متخصص فى تدريب الأطباء المصريين والأجانب على ذلك النوع من الجراحات.