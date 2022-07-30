رئيس جامعة أسيوط يفتتح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطرى.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم السبت، أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بالمستشفى الطب البيطرى التعليمي على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بحضور الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حلمى الحفناوى وكيل كلية الفنون الجميلة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة والمشرف على تجهيز المركز والدكتور إيناس أحمد عبد الحافظ وكيلة كلية الطب البيطرى للدراسات العليا، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور مؤمن عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سميكة مدير المستشفى والدكتور حسين يوسف مدير مركز تصنيع منتجات اللحوم، والدكتور أشرف عبد المالك نائب رئيس المركز والدكتورة هديل أبو بكر والدكتور ضياء بخيت مشرفى تشغيل الوحدة إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية وفنيين تشغيل المركز.

وخلال الافتتاح أشاد رئيس جامعة أسيوط بفكرة إنشاء الوحدة التابعة لمركز تدريب جودة اللحوم بكلية الطب البيطرى، مشيراً إلى تفقده فى وقت سابق للأيام الأولى من سير عملها خلال مرحلة التشغيل التجريبى، هو ما تم تطويره خلال الفترة الماضية لتصبح مصنع متكامل لإنتاج اللحوم المعبأة والذى يبلغ تكلفى إنشائه وتجهيزه خمسة مليون جنيه والمؤهلة لإنتاج أكثر من ألف كيلو من المنتجات المختلفة يوميا، وتهدف إلى توفير منتجات لحوم آمنة وذات جودة عالية خاضعة لإشراف الأساتذة والمتخصصين بقسم الرقابة الصحية علي اللحوم بكلية الطب البيطري وذلك بأسعار في متناول الجميع، مضيفاً أن الوحدة تعد عاملاً إضافياً لزيادة الموارد الذاتية للكلية وخدمة إضافية من خدمات الكلية التى تقدمها لأفراد المجتمع الجامعى والخارجى.

وأشارت الدكتورة مها غانم إلى أن كلية الطب البيطرى تمثل نموذجاً لتكامل دور الكلية وتنوع عملها ما بين خدمات تعليمية وبجثية ومجتمعية وذلك بما تطلقه من قوافل بيطرية لمختلف القرى والنجوع لتقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، وذلك دعماً للجهد والخدمة المقدمة بالمستشفى البيطرى التعليمى والتى تعد الأكبر فى حجمها وإمكانياتها على مستوى الجامعات المصرية.



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (1)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (2)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (3)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (4)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (5)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (6)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (1)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (2)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (3)



افتتاح أول وحدة تصنيع لمنتجات اللحوم بمستشفى الطب البيطري بجامعة أسيوط (4)