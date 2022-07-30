رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى أستاذ لاهوت بأمريكا: حزين على فقدان مرشدي الروحى

كتب: محمد الأحمدى

نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، الدكتور رونالد جيمس سيدر "رون سيدر"، الذي انتقل عن عالمنا، أستاذ علم اللاهوت والخدمة الشاملة والسياسة العامة في كلية بالمر اللاهوتية في سانت ديفيدز، بنسلفانيا الولايات المتحدة، العالم اللاهوتي الكبير و الناشط الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية: "أشعرُ بحزنٍ شديدٍ على فقدان صديقي العزيز ومرشدي الروحي رون سيدر. لقد كنت محظوظًا، ليس فقط لإتاحة الفرصة لي لأتعلم الكثير منه، ولكن أيضًا للاستمتاع بصداقتنا العميقة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "أنا ممتنٌّ لله على حياته المثمرة وخدمته للرب بمحبة وتواضع".

ولد رونالد جيمس سيدر في 17 سبتمبر 1939 وهو الأمريكي الكندي المولد، العضو مؤسس في مجلس إدارة الشراكة الدينية الوطنية من أجل البيئة، كما نشر سيدر أكثر من 30 كتابًا، وكتب أكثر من 100 مقال في كل من المجلات الدينية والعلمانية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات بما في ذلك أهمية الاهتمام بالخليقة كجزء من التلمذة الكتابية.