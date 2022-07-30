ذروة شهب "دلتا الدلويات 2022" تزين سماء مصر فجر اليوم

كتب محمود راغب

تصل زخة شهب دلتا الدلويات ذروة تساقطها خلال الساعات قبل شروق الشمس اليوم السبت 30 يوليو 2022 بسماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يتوقع أن تكون الشهب فى أفضل احوالها ابتداء من حوالى الساعة 03:00 فجرا، عندما تكون نقطة إشعاعها عالياً فى السماء باتجاه الأفق الجنوبى وسوف يستمر تدفق الشهب إلى ما قبل ظهور ضوء الفجر، ولحسن الحظ فإن القمر سيكون فى طور هلال بداية الشهر ويغرب مبكراً ما يعنى بأن السماء ستكون مظلمة لتساقط الشهب بشرط ان يكون الرصد من موقع بعيد عن اضواء المدن.

تحتاج عين الانسان لحوالى 20 دقيقة لتتكيف مع الظلام وعلى الراصد أن يعطى نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب، ولا توجد حاجة لاستخدام معدات فالشهب ترى بالعين المجردة.

وتم تعقب مسار هذه الشهب فسوف تظهر أنها تنطلق من نقطة محددة فى السماء تسمى نقطة بالقرب من نجم دالتا الدلو " سكات "، إلا انه يمكن رؤية الشهب تنطلق من أى مكان فى السماء.

تعتبر دلتا الدلويات من الشهب المتوسطة، تنشط سنوياً فى الفترة من 12 يوليو وحتى 23 اغسطس وتنتج ما يصل إلى حوالى 25 شهاب بالساعة عند ذروتها ولكن العدد الحقيقى يكون عند الرصد المباشر، وتشتهر بالكرات النارية الساطعة السريعة، وهى تشاهد من النصفين الشمالى والجنوبى للكرة الأرضية إلا أن رؤيتها أفضل فى خطوط العرض الجنوبية (جنوب خط الاستواء)، بالإضافة إلى أن المناطق الاستوائية والمجاورة لخط الاستواء، وباستثناء القاطنين فى أقصى شمال الكرة الأرضية حيث حاليا ساعات الليل قصيرة أو لا يوجد ليل هناك، فإن هذه الشهب يمكن رصدها من كافة مناطق العالم.

يعتقد أن مصدر شهب دلتا الدلويات هو المذنب ( 96P ماكهولز) ففى هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب، حيث تصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوى بسرعة 41 كيلومتر بالثانية وتحترق على ارتفاع ما بين 70 إلى 100 كيلومتر فوق سطح الأرض عندها تظهر كشريط من الضوء.

جدير بالذكر أن شهب دلتا الدلويات سوف تستمر لعدة أسابيع بعد الذروة ولكن بمعدل أقل و سوف تتحد مع شهب البرشاويات ما يجعل رصدها مفتوح خلال هذه الفترة.