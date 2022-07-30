حولتها حياة كريمة لجنة.. تعرف على أهم المشروعات بقرية المراشدة في قنا.. صور

قنا- صابر سعيد

قرية المراشدة من القرى التى حولتها مبادرة حياة كريمة إلى قرية بها عشرات المشروعات التى طالب بها الأهالى على مدار سنوات وحققتها المبادرة الرئاسية للمواطنين الذين شعروا بالثمار مبكرًا بعد تشغيل عدد من المشروعات والمبانى التى أسستها المبادرة لخدمة آلاف المواطنين.

يستعرض اليوم السابع أهم المشروعات لمبادرة حياة كريمة فى قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف جنوب قنا

1. مجمع خدمات المواطنين الذى يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها "مركز تكنولوجى، مكتب الشهر العقارى، مكتب التموين، مكتب تضامن اجتماعى، أحوال مدينة، وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد | بالإضافة إلى استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 م 2، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.

2. مجمع الخدمات الزراعية والذى يتكون من "وحدة زراعية، وحدة بيطرية، مكتب إرشاد زراعى، مركز تجميع الألبان "، وبلغت تكلفة الإنشاء 12 مليون جنيهاً

3. نقطة إسعاف ووحدة صحية بالقرية والتى تتكون من مبنيين على مساحة حوالى 1200م2، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة.

4. مكتبة حياة كريمة وهى أول مكتبة تم انشاءها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالى قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الثقافة.

5. بمركز شباب المراشدة ضمن مبادرة حياة كريمة والذى تم الانتهاء منه وتنفيذه بنسبة 98 %

6. بتكلفة 337 مليون جنيه افتتاح محطة صرف صحى المراشدة



مشروعات قرية المراشدة فى قنا (1)



مشروعات قرية المراشدة فى قنا (2)