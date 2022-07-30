حملة مفاجئة على البقالين التموينيين والمخابز في العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية التموين بالشرقية، حملة مفاجئة على البقالين التموينيين والمخابز بالعاشر من رمضان، ضبطت فيها عددا من المخالفات، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شن قطاع تموين جنوب الشرقية، حملة برئاسة المهندس عاطف عراقي رئيس القطاع على البقالين والتجار التموينيين والمخابز بمدينة العاشر من رمضان، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وجاءت على النحو التالي: ضبط 10 كراتين زيت طعام مجهولة المصدر داخل محل بقالة ملك "س .أ .س"، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3442 جنح العاشر.

ومحضر رقم 3443 جنح العاشر ضد "س .ن .س تاجر" تموينى، لعدم ممارسة النشاط المنوط به، وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، ومحضر رقم 3444 جنح العاشر ضد " ص .ع .ع" ، تاجر تموينى لعدم ممارسة النشاط المنوط به وهو صرف المقرارات التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين، ومحضر رقم 3445 جنح العاشر ضد " خ .أ .س " صاحب محل بقالة لعدم إعلان أسعار، ومحضر رقم 3446 جنح العاشر ضد "م .أ .ب " صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر رقم 3447 جنح العاشر ضد " م .م .أ " صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخبز بلدى ملك المواطن "ع .م . س " لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيف، ومخبز بلدى ملك المواطن " أ .ع .ع " ، لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم في الرغيف، ومخبز بلدى ملك المواطن " أ .أ .ق " لعدم نظافة المعجن وأدواته و عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، ومخبز بلدى ملك المواطن "ش .م .ج " لعدم نظافة المعجن وأدواته، ومخبز بلدى ملك المواطن " ع .ج .س" لعدم وجود إعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل.