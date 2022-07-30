اليوم السابع
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حملة إشغالات ونظافة مكبرة بحى أول المحلة.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 02:26 ص
حملة إشغالات ونظافة مكبرة بحى أول المحلة.. صور جانب من إزالة الإشغالات
الغربيــــة عادل ضرة

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شن المسئولون بحى أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب أحمد المغاورى سليمان رئيس حى أول المحلة حملة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالتنسيق مع شرطة المرافق حيث شن المسئولين بالحى أكبر حملة إشغالات خلال الفترة الماضية شملت الحملة غلق 2 ورشة ومصادرة 8 شيش وتشميع كافية ومصادرة 33 كرسي.

 

وتأمين المرور على سوق ابو دراع بمصاحبة شرطه المرافق لإزالة الباعة تشميع محل بشارع البحروتحرير 4 محاضر نظافة و2 محاضر إشغال طريق، كما تم شن حملتين نظافة حملتين بمنطقة الرجبى وشركة الزيت والصابون الحملة الثانية بأبو شاهين وصولا لشركة النبراوى ومنطقه أبو راضى وصولا لشارع المستشار وحملة ليلية من التطوير بش نعمان الأعصر وصولا لطريق الجابرية والمنطقة الصناعية.

 

بدأت الحملة من شارع البحر مرورا بشارع العباسى القديم وإجلاء الفروشات والإشغالات على طول الشارع ومحطة طلعت حرب ومصادرة فرش أحذية، كما شملت الحملة شارع سعد محمد سعد وتشميع مقهى ومصادرة الشيش ثم منطقة أبو دراع وتم إيداع ما تم مصادرته مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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حى اول المحلة

رئيس حى اول المحلة الكبري

حملة إشغالات ونظافة مكبرة بحي أول



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