حملات نظافة مكثفة على مختلف الأحياء والقرى بسمالوط فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه أحمد راشد مهدى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، بتكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة أحياء وقرى المركز بالاضافة الى تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة ، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمركز وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

وأشار رئيس المركز فى بيان له، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة بحى جنوب وغرب المدينة وبعض قرى المركز لمتابعه النظافه اليوميه بقلوصنا وتوابعها ومقلب الجزائر قبلي وطريق طرادي النيل.

كما تابع هشام جمال رئيس مجلس قروى البيهو أعمال النظافة العامه بنطاق الوحده المحليه للقرية، حيث تم رفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بجوار البنك الزراعي وقريةالبيهو وطريق طرادي النيل.

كما تابع احمد عنتر احمد رئيس حي غرب اعمال النظافه اليوم وتم رفع ما يقارب 240 طنا من مقلب الوسيط والشيخ أحمد والمطافي والسلخانه والحديد والصلب وبرج الإذاعة والتلفزيون والمحيط وسينا كولا ارض ابوسيدهم والصرماني وعزبه بنيامين والحينه وعقوب البحرية والقبلية وعزبه الباشا والمدرسة التجريبية.

فيما تابع محمد حيدر، رئيس الوحده المحليه لقرية طحا الأعمدة أعمال النظافة اليوم حيث تم رفع حوالى 30 طن من القمامة والمخلفات من قرية بنى سمرج ونزلة شادى.

وتابع محمود احمد جمال رئيس حى جنوب المدينة أعمال النظافة العامه بنطاق الحى ورفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق الحى واكد رئيس الحى أنه يتم العمل على فترتين وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.