حملات دورية بهدف الإزالة الفورية للتعديات المخالفة بمراكز ومدن الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن، بتفعيل لجان المتابعة الدورية بمراكز ومدن المحافظة، لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الازالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشلشلمون بالتصدي لحالة بناء بكفر شلشلمون علي مساحة 100متر، كما تم إزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية واحد الصالحية التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق علي مساحة 70 متر تقريباًوتم الازالة الفورية واتخاذ الاجراءت القانونية ضد المخالفين .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة غرفة بالطوب الدبش الأبيض بناحية جمعية الطاروطي بالصالحية الجديدة علي مساحة 50متر وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة بإزالة سور مبني بالدبش الأبيض علي مساحة 40 م بالجبرية الكبيرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.