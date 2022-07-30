"حماية المنافسة": غرامات كبار سماسرة بيض المائدة تصل إلى 500 مليون جنيه

إبراهيم حسان

قال محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن قضية ثبوت مخالفة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، تعتبر مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لسنة 2005.

أضاف ممتاز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن الجريمة المشار إليها في الأعلى يعاقب عليها القانون بغرامة مالية تصل إلى 12% أو 500 مليون جنيه.

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: "القضية أن هناك مجموعة من الأشخاص يتفقوا سويا على عدد من المخالفات نص عليها القانون، الأولى منها الاتفاق على رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار، والثانية وهي مفهوم أن الشركات تقوم بتضخيم الأسواق، أي أن شخص يتحكم في القاهرة والثاني بالإسكندرية، والشكل الثالث من المخالفات تتمثل في المناقصات أو المزايدات بشكل عام، أما الأخير فهو الحد من الإنتاج والتسويق والتوزيع، وجميعها أشكال من الجرائم الاقتصادية التي تضر بمفهوم السوق الحر".