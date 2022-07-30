حديقة الحيوان تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية

كتبت ـ أسماء نصار

أكد الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والوقاية والتحصينات المقررة بصفة دورية للحيوانات ضد الأمراض والأوبئة، وأن الحديقة خالية تماما من أي أمراض وصحة جميع الحيوانات بحالة ممتازة.

وأشار "رجائى" إلى أنه نظرا لموجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد حاليا فإنه يتم تنفيذ برنامج مكثف لتخفيف تأثير الحرارة على الحيوانات يتضمن حمام دش مائي للحيوانات والطيور بصفة مستمرة، وعمل تندات لوقايتها من الشمس وايضا عمل مجرى مائي داخل سور الحيوانات لترطيب الحرارة مع رش الشوارع والطرقات بالمياه وتقديم المثلجات والأغذية المبردة لبعض الحيوانات التي تحتاج ذلك مثل الشمبانزي والقرود وسباع البحر وغيرها .

جدير بالذكر، أن حديقة الحيوان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والرحلات المختلفة نظرا للتطوير الكبير الذي شهدته مؤخرا، كما أن قيمة تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات فقط طوال أيام الأسبوع.