حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها على المتعاطين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر كريم حشيش وكيل النيابة العامة بمنوف، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة العامة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 47لفافة هيروين وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 47لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى حازم سامى مدير أمن المنوفية،إخطارا من اللواءحسن النحرواى مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد عبد القوى رئيس مباحث قسم شرطة منوف،والنقيب عمر شعير معاون مباحث قسم شرطة منوف، من ضبط عاطل ومقيم بمدينة منوف وبحوزته 47لفافة هيروين وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة قسم شرطة منوف، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.