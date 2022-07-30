جو بايدن بعد إصابته مجددا بكورونا: يحدث هذا مع أقلية صغيرة من الناس

كتب محمد جمال

كتب الرئيس الأمريكى جو بايدن على حسابه بموقع “تويتر”: “أيها الناس، اليوم أثبتت إصابتي بفيروس كورونا مرة أخرى.. يحدث هذا مع أقلية صغيرة من الناس”، وأضاف: “ليس لدي أي أعراض ولكن سيتم عزلي من أجل سلامة كل من حولى”، موضحًا أنه لا يزال مواصلًا لعمله، وسيعود قريبًا".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، إصابة الرئيس جو بايدن مجددًا بفيروس كورونا المستجد، إذ ظهرت نتائج اختباره إيجابية مرة أخرى.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال طبيب البيت الأبيض، الدكتور كيفين أوكونور، إن الرئيس بايدن لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا بعد إيجابية فحصه، لكن سيستأنف إجراءات العزل الصحي.

وكان البيت الأبيض أعلن الأربعاء الماضي تعافى الرئيس جو بايدن، من كورونا وعودته إلى عمله، بعد مرور 5 أيام من دخوله في عزلة إثر إصابته بكوفيد -19.

وأعلن الطبيب الخاص بالرئيس بايدن، الأربعاء، سلبية اختبار فيروس كورونا الخاص بالرئيس.

وأكد الدكتور كيفين أوكونور، أن بايدن قد أكمل مسار علاجه بعقار باكسلوفيد، وأصبح خاليًا من الحمى، كما سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة.

وفي أول ظهور له بحديقة الورود بالبيت الأبيض، قال بايدن في كلمة له: "كانت أعراضي خفيفة، وتعافيت سريعًا، وأشعر بتحسن"، مضيفًا بعد هتاف حشد من الناس: “لحسن الحظ، أصبح بإمكاني العودة للعمل شخصيا”.