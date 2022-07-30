جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل

كتب محمود عبد الغني

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولي، برئاسة عاطف عبدالشافي مدير الجمرك، من ضبط كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط العربية رقم 413، اشتبه أحمد علي أبوكريشه مأمور تفتيش الركاب فى الراكب م . ف . م مصري الجنسية .

وتم تمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه أحمد جمال شعيب مأمور الفحص وحسن علي ابوكريشه مدير إدارة الفحص بالأشعة فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة متتعدة ومعتمة .

وبالعرض على عاطف عبدالشافي مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة برئاسة فيصل أبو عميرة مدير الحركة وعبدالباسط العويضي وأحمد محمد امين وحكم حافظ مأموري الجمرك لتفتيش الحقائب بحضور أحمد حسن الغرابلي مأمور مكافحة التهرب الجمركي وهبه حنفي مأمور الأمن الجمركي فتبين وجود 1800عبوة وزجاجة من أدوات ومستحضرات التجميل منها (زيوت وكريمات وبلسم وسيرم للشعر وكريمات للجلد وواقى للشمس وبخاخ مثبت للمكياج وبودرة للوجه والحواجب وغسول للوجه ومزيل للمكياج وماسكرة ومصحح للحواجب وايشادو وأقلام كحل وأقلام روج وعطور وبخور .

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة الجمركي بحوالى 392 ألف جنيه، قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنه 2022 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدري هابيل رئيس الاداره المركزيه لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .