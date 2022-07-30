جارديان: ريشى سوناك يسعى لجذب المحافظين بخطاب حول "القيم البريطانية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني السابق والمرشح لرئاسة وزراء بريطانيا وزعامة حزب المحافظين، يسعى إلى إحياء محاولته المتعثرة للفوز بالسباق أمام وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس يوم السبت من خلال الخوض في سلسلة من قضايا الحرب الثقافية المزعومة ، متعهداً بمنع "المحرضين اليساريين" من "تجريف" القيم البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن سوناك سيلقى خطابًا اليوم فى الوقت الذى لا تزال فيه تروس، المرشحة الأقرب قبل أيام قليلة حرجة في مسابقة القيادة ، وقبل تسليم أوراق الاقتراع لأعضاء حزب المحافظين اعتبارًا من يوم الاثنين.

وفي حين جاء المستشار السابق في المرتبة الأولى في تصويت نواب حزب المحافظين ، تقدمت تروس باستمرار في استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب وفازت بتأييد وزير الدفاع، بن والاس المرشح المفضل للزعامة السابق يوم الخميس ، مما يؤكد الشعور بأن حملتها تكتسب زخمًا.

وأعلن مساء الجمعة ، أيضًا أن المرشح على زعامة الحزب السابق توم توجندهات ، الذي يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين ويعد شخصية بارزة بين نواب حزب المحافظين الوسطيين ، سوف يدعم تروس. وأشاد بخططها للتخفيضات الضريبية ، قائلا إنها "تأسست على مبادئ محافظة حقيقية".

واتخذ سوناك سلسلة من المواقف المتشددة بشكل متزايد في محاولة لسد الفجوة مع منافسته.

وأوضحت الصحيفة أنه سيخاطب الأعضاء في وست ساسكس اليوم السبت ، قائلا: "ما الفائدة إذا سمحنا لمحرضين يساريين بتجريف تاريخنا وتقاليدنا وقيمنا الأساسية..سواء كان الأمر يتعلق بهدم تماثيل الشخصيات التاريخية ، أو استبدال المناهج الدراسية بالدعاية المعادية لبريطانيا ."

كما سيتعهد بوضع إرشادات بشأن العلاقات والتربية الجنسية على أسس قانونية لضمان "حماية الأطفال من المواد غير الملائمة".

يأتي ذلك بعد وعد تروس ، في أولى حملات القيادة يوم الخميس ، بضمان توفير المدارس لمراحيض أحادية الجنس.