ثقافة شمال سيناء تحتفل باليوم العالمى للسكان بقوافل خدمية وترفيهية

شمال سيناء ـ محمد حسين

احتفلت ثقافة شمال سيناء باليوم العالمى للسكان بتسيير بقوافل خدمية وترفيهية لمناطق وسط سيناء، وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه تم انطلاق الفعاليات برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكان، ونظمت فى مركز ومدينة الحسنة فى وسط سيناء .

وأضاف أنه اشتملت القافلة على العديد من المحاور والندوات، والتى كان من أبرزها مشاركة فرع ثقافة شمال سيناء بمحاضرة ثقافية تحدث فيها أشرف المشرحانى عن دور القوى الناعمة وتأثيرها فى نشر الوعي الثقافي والفني لدى الأفراد، وكذلك دورها الفعال فى اكتشاف المواهب المختلفة لدى الأطفال بمنطقة الحسنة.

وأضاف أنه قدم فرع ثقافة شمال سيناء عرض فني لفرقة المواهب ومسرح العرائس يحاكى مشكلة الزواج المبكر، وتم تنفيذ عمل ورشة فنيه تحت إدارة وتنفيذ مدحت نجيب رئيس قسم المواهب بالفرع وقصر ثقافة العريش، وشارك فى إطار تنفيذ تلك الفعاليات كل من نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والشيخ الدكتور مصباح العريف مدير عام الوعظ والإرشاد بالأزهر الشريف بشمال سيناء، والإدارات التنفيذية من الهلال الأحمر والصحة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

وأشار إلى أن هذه القوافل الثقافية استكمالا لسلسلة القوافل الثقافية المعنية ببناء الفكر، وتحصين الوعي عند أبناء وأهالي سيناء، والتى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافى وفرعى ثقافة شمال وجنوب سيناء.



انشطة القافلة



انشطة للاطفال_1