اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تونس ترفض تصريحات أمريكية حول الاستفتاء وتستدعى القائمة بأعمال السفير الأمريكى

السبت، 30 يوليه 2022 01:02 ص
تونس ترفض تصريحات أمريكية حول الاستفتاء وتستدعى القائمة بأعمال السفير الأمريكى الرئيس التونسى قيس سعيد
وكالات

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استدعت الخارجية التونسية القائمة بالأعمال الأمريكية لدى تونس، احتجاجا على تصريحات أمريكية حول الاستفتاء على الدستور، والمسار السياسي في تونس.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل "غير مقبول" في الشأن الداخلي الوطني.

وأكد الوزير تمسك تونس بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها ورفضها أي تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء، حسب قوله.


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