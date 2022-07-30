اليوم السابع
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توزيع 8 أطنان لحوم أضاحي على 8000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى كفر الشيخ

السبت، 30 يوليه 2022 03:52 م
توزيع 8 أطنان لحوم أضاحي على 8000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى كفر الشيخ تسليم لحوم الاضاحي لتوزيعها
كفر الشيخ - محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية التضامن بكفر الشيخ، تسلمت 2 طن لحوم بلدية أضاحي، كدفعة رابعة،  لتوزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، مؤكداً أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن من مديرية الأوقاف 8 أطنان لحوم أضاحي، لتوزيعها على 8000 أسرة أولى بالرعاية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وشهدت المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن ، والشيخ عبدالقادر عبدالله سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول سيارة محملة بـ2 طن لحوم من وزارة الأوقاف، كدفعة رابعة، وتم تسليمها لتوزيعها على 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة.

استلام اللحوم
استلام اللحوم

 

الحضور اثناء التسليم
الحضور اثناء التسليم

 

تسليم 2 طن لحوم أضاحي
تسليم 2 طن لحوم أضاحي

 

تسليم لحوم الاضاحي لتوزيعها
تسليم لحوم الاضاحي لتوزيعها

 

متابعة استلام اللحوم
متابعة استلام اللحوم

 


كفر الشيخ

أضاحي

وزارة الاوقاف

تضامن كفر الشيخ

صكوك الأضاحى



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