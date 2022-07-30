اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 02:46 م
أكرم القصاص
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تنفيذ 8379 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة بالبحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه

السبت، 30 يوليه 2022 01:31 م
تنفيذ 8379 مشروعا خلال مبادرة حياة كريمة بالبحيرة بتكلفة 44 مليار جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - فريق المحافظات

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قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصر  فى عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وأشار إلى أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.
 
وأوضح محافظ البحيرة  أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8379 مشروع فى شتى القطاعات  داخل 6  مراكز بالمرحلة الأولى.
 
وأكد حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.
 
يذكر أن المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة تتضمن مراكز  " دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون " بإجمالي 42 قرية رئيسية و 238 وحدة قروية و3967 تابع.

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