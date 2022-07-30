تنفيذ صيانة شاملة وإعادة ترميم لمدارس قرى الشيخ زويد فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من صيانة شاملة وإعادة ترميم لعددا من المدارس فى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد.

وأشار إلى أنه قام بمراجعة وتفقد المدارس التى تم الإنتهاء من الإعمال الإنشائية فيها وهى مدرسة الشلاق الإعدادية، وتم عمل صيانة شاملة لها، ويتم العمل بها للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بها، ومدرسة العوايضة الإبتدائية القديمة جارى بحث رفع كفاءتها وتشغيلها خلال العام الدراسي القادم، ومدرسة الوحشي للتعليم الأساسي والتي تم عمل صيانة شاملة لها، ومدرسة ابو رفاعي الابتدائية والتي تم صيانة شاملة لها.

وسبق وأعلنت محافظة شمال سيناء إحلال وتجديد عدد 6 مدارس متطورة في الشيخ زويد وجنوب رفح في خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ووضع باقى المدارس وعددها 13 مدرسة كاحلال وتجديد في الخطة القادمة عن عامى 2023 / 2024.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في لقائه مع اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بحضور المهندس غريب حسن حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أمين جودة نقيب المهندسين بالمحافظة على استعداد الهيئة لتلبية كافة مطالب المحافظة وتجهيز المدارس المتضررة من فرش وأثاث وغيره، علاوة على انشاء مدرسة التلول الصناعية البحرية لتكون متخصصة في بناء وصناعة السفن، وإقامة 3 مدارس في أرض المتفوقين بالعريش احداهما متعددة المراحل من الحضانة حتى الثانوى والثانية تكون رسمية للغات، وكذا اقامة توسعات في 5 مدارس بكل من العريش وبئر العبد، كما تمت الموافقة على ادراج اقامة مبنى ادارة العريش التعليمية في الخطة القادمة.



العمل فى مدارس جديدة



فصول مجهزة



مدارس تم اعادة تجهيزها



مدارس تم تجهيزها