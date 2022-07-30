اليوم السابع
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تنسيق 2022.. إجراء الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الإثنين

السبت، 30 يوليه 2022 03:00 ص
تنسيق 2022.. إجراء الجولة الثالثة لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية الإثنين تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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يعقد مكتب القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)،  الجولة الثالثة من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية، يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المعادلة والثانوية العامة)، الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 22 يوليو الجاري.
 
وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أنه تقرر انعقاد اختبارات القبول فى الجامعات الأهلية الأربع، يوم الإثنين من كل أسبوع، بداية من الاختبار القادم، الموافق يوم الإثنين 1 أغسطس، وحتى نهاية شهر سبتمبر القادم، وذلك لجميع طلاب (الشهادات المُعادلة والثانوية العامة)، الذين أنهوا إجراءات التقدم قبل عشرة أيام من موعد الاختبار وسوف تُعلن نتائج التنسيق يوم الخميس من كل أسبوع، كما يحق للطالب تحديد مكان الاختبار، سواء كان بأحد مراكز الاختبارات بالجامعات الأهلية الأربع أو من المنزل بمُراقبة إلكترونية كاملة.
 
وأشار الدكتور عبدالحميد شعيره مُنسق الجامعات الأهلية، إلى أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني المُخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية وتعليمات حول كيفية التسجيل لأداء الاختبارات ويقدم إجابات لعدد من الأسئلة الشائعة. 
 

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