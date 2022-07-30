"تموين المنوفية": تحرير 319 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على مدار يومين

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات خلال يومين بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير (319) محضرا تموينيا تنوعت ما بين (139) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (180) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى.

وأفاد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز المحاضر التموينية التي تم تحريرها محضرين جنح بمركز بركة السبع أحدهم ضد صاحب مخزن بيع مواد بناء بناحية شنتنا الحجر لحيازته كمية قدرها (20) طن أسمنت وعدم الإعلان عن أسعارها وبقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، وآخر ضد صاحب مطعم كباب لحيازته كمية قدرها( 13,5 ) كجم لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي ، كما تم تحرير محضرين جنح بمركز شبين الكوم أحدهم ضد صاحب محل بقالة بناحية شبرا باص لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وآخر ضد صاحب مصنع حلاوة لبيع سلعة غير مطابقة للمواصفات "غش تجاري".

وأضاف " الجمال " أنه تم تحرير محضر جنح بمركز قويسنا ضد صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة تمور بالمنطقة الصناعية لحيازته كمية قدرها (10) طن بلح مجهولة المصدر ولعدم وجود بيانات تفيد صلاحيتها ، كما تم تحرير محضر جنح بقسم سرس الليان ضد صاحب محل بيع سجائر لحيازته كمية قدرها (5) آلاف علبة سجائر وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بأزيد من السعر الرسمي ، وكذا تحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب محل بقالة بناحية زرقان لحيازته كمية قدرها (35) علبة جبنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.