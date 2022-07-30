تفاصيل وفاة طفلين من أسرة واحدة مختنقين داخل سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

استقبل مستشفى ديرب نجم المركزي في محافظة الشرقية، جثتي طفلين اثنين، في الثالثة من عمرهما، من أسرة واحدة؛ متوفيان، في واقعة تبين حدوثها داخل إحدى قرى مركز ديرب نجم بالشرقية.

وتبين استقبال مستشفى ديرب نجم المركزي الطفلين: "سامح أسامة عصمت"، 3 سنوات، مُقيم في قرية شنبارة التابعة لدائرة مركز ديرب نجم، واحد أقاربه "زين أحمد زينهم"، 3 سنوات، مُقيم في قرية إكراش التابعة لمركز ديرب نجم، متوفيان، فيما تبين من خلال تقرير مفتش الصحة حدوث الوفاة نتيجة انقطاع الأكسجين عن الطفلين ووفاتهما.

وأوضحت المعلومات الأولية، أن الطفل الثاني كان مع أسرته في زيارة إلى منزل أهل الطفل الأول، كونهما من عائلة واحدة، وأثناء الزيارة غاب الطفلان عن الأنظار لأجل اللهو، قبل أن تبحث عنهما الأسرة ويكتشفون انبعاث رائحة كريهة من إحدى السيارات، قبل أن يتبين عثورهم على الطفلين متوفيين، وأن الرائحة الكريهة كانت آثار قيء الطفلين بعدما انغلقت أبواب السيارة عليهما، فيما صرح مفتش الصحة بدفن جثتي الطفلين.