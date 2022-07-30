تفاصيل اختيار 33 شركة مؤهلة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر على مدار الشهور الماضية، عمل مكثف من قبل لجنة تابعة لوزارة التنمية المحلية لإجراء تقييمات للشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية، وتم اختيار 33 شركة هي المؤهلة لذلك العمل.

وجاء عمل اللجنة المشكلة من قبل الوزارة فى إطار ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية متضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمتمثلة فى مشروعات المدافن الصحية الآمنة ومصانع المعالجة والتدوير، حيث أنهت اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أعمال تقييم الشركات المتقدمة لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وجاءت قائمة الشركات المؤهلة بعد إختيارها خلال الفترة الماضية والبالغ عددها ٣٣ شركة، هى ما يلي:- (أيكارو، نهضة مصر ،جيا تيتان ،ريلاكس، إنفيروماستر ،جرين بلانت،انترو القابضة للاسترداد الموارد ،جمعية هيبكا، الشركة العربية للمقاولات والاستشارات، العهد الجديد، بايو انرجى،اسبك ،شركة بداية+الفتح ،زهرة جنوب سيناء ،ريلايف لبدائل الطاقة والخدمات البيئية، الشركة المتحدة ،ايكوفيجين للخدمات البيئية، تحالف شركات الأخوة والمصريه ورسلان، تحالف ماك +جرين باور+ساس ،الشركة الدولية للأنظمة الهندسية ،الشرق جروب،ايفل للمقاولات العامة ،الشديد للتجارة والبلاستيك ،لومانECcE، الرحيل ،الاسكندرية للخدمات البيئية، الهانى للصناعات البلاستيكية، جرين تك ، Evolve ،هاى كت الهندسية ،جمعية حماية لتنمية المجتمع المدنى ، AL TAWAKOL ELECTRIC، شركة بايو مصر).

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم فى يناير الماضي البدء فى تلقى طلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من تطوير للمنظومة المتكاملة لإدارة المُخلفات الصلبة البلدية بكافة مُحافظات الجمهورية، مُتضمنة تطوير البنية التحتية للمنظومة والمُتمثلة في مشروعات إنشاء مصانع المعالجة التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم، لـ"اليوم السابع"، أنه كان على الشركات الراغبة تقديم طلب لإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة على أن يتضمن الطلب المستندات التالية:- (مُستندات الشركة كاملةً مُتضمنة ( السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المُضافة) - شرح مُبسط عن آلية ومنهجية العمل - الهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع - موقع مقر الشركة والمُستند الذي يُثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة - صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي - سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المدافن الصحية، أو مشروعات إدارة المُخلفات بشكل عام - مدى خبرة وتأهيل فريق العمل مُتضمنا السيرة الذاتية)، وتم تقديم الطلبات إلى الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بوزارة التنمية المحلية في موعد أقصاه 28 فبراير 2022.

وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إبداء الاهتمام للشركات الراغبة في إدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير والمدافن الصحية الآمنة بمنظومة إدارة المُخلفات الصلبة في محافظات ( مطروح – الفيوم – بني سويف – المنيا – سوهاج – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس - الشرقية – البحيرة – المنوفية - دمياط).