تعرف على 25 مجمعا للخدمات الزراعية بقرى "حياة كريمة" في سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أهدفها أصبحت حقيقة على أرض الواقع، حيث استهدفت المبادرة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء المجمعات الزراعية، والبالغ عددها بسوهاج 25 مجمعا زراعيا، والتي تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة المختلفة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن المجمعات الخدمية الزراعية لخدمة المواطنين والتي جرى إنشاؤها داخل قرى حياة كريمة على مستوى المحافظة.. تعرف عليها من خلال النقاط التالية:

1 – في مركز طما شمال محافظة سوهاج تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى " أم دومة، والمدمر.

2 – وفى مركز المنشاه تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى " أولاد حمزة، والزوك الغربية، وأولاد سلامة، وروافع العيساوية، والدويرات.

3 – وفى مركز البلينا تم الإنتهاء من مجمعات زراعية بقرى" برديس، وبني حميل، وعرابة أبيدوس، و أولاد عليو.

4 – وفى مركز المراغة تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى " البطاخ، شندويل، بناويط، الغريزات، أولاد إسماعيل.

5 – وفى مركز جرجا تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى" البربا،والعوامر بحري، والمجابرة، بيت علام، بيت داوود.

6 – وفى مركز ساقلته تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرى " سفلاق، والجلاوية.

7 – وفى مركز دار السلام تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بقرىتى السلام، والخيام.

المجمعات الزراعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضاري لائق، حيث تشمل المجمعات الزراعية " مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعي، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية ".



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