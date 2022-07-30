تعرف على طرق الشكاوى بمحافظة الجيزة

كتب ـ سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة ، أن هناك عدة طرق لاستقبال شكاوي المواطنين وحلها على مدار الساعة، حيث أوضحت أن من بين هذة الطرق هو غرفة العمليات بالمحافظة والتى تتلقي بلاغات والشكاوي العاجلة من المواطنين علي مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

كما تعقد المحافظة لقاءات أسبوعية على مستوى الأحياء، "لقاء دورى كل حى هلى حدة" بحضور رئيس الحى، كذلك يعقد المحافظ لقاء دورى مع المواطنين بحضور رؤساء الاحياء والقطاعات الخدمية.

وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن .