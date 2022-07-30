ووفقا لمقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة فقد لحقت أضرار بنحو 1600 هكتار من المحاصيل، مع وصول الخسائر الاقتصادية المباشرة إلى 12.7 مليون يوان (نحو 1.9 مليون دولار أمريكي)، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وتخطت مستويات المياه في 13 من الخزانات متوسطة الحجم و17 من الخزانات الصغيرة مستويات التحذير من الفيضان. كما أنها تقوم بتصريف المياه في الوقت الحالي.



ولمواجهة الأمطار الغزيرة التي تسقط من يوم الخميس إلى اليوم (السبت)، قامت السلطات بإجلاء نحو 70 ألف شخص من جميع أنحاء المقاطعة.