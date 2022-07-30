"بيطري الشرقية" ينظم ورشة عمل بعنوان مقاومة المضادات الميكروبية

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، قيام المديرية بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ( الإدارة المركزية للطب الوقائي و معهد بحوث الصحة الحيوانية بتنظيم ورشة عمل بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية بعنوان مقاومة المضادات الميكروبية في مصر ( نظام الحوكمة الإستراتيجية للأهداف الخاصة بالخطة الوطنية لمقاومة المضادات الميكروبية ) وسحب العينات بالمزارع.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من ورشة العمل رفع كفاءة الأطباء البيطريين و الإرتقاء بمستوى الأداء في مجال الوقاية من الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية و الداجنة وكذلك العمل على تحقيق الأمان الحيوي لمزارع الثروة الحيوانية والدواجن ورفع مهارات سحب العينات للفحص المعملي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تصمنت تقديم محاضرة بعنوان مقاومة المضادات الميكروبية في مصر ( نظام الحوكمة الإستراتيجية للأهداف الخاصة بالخطة الوطنية لمقاومة المضادات الميكروبية للدكتورة هبه محمد يحيى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الإدارة المركزية للطب الوقائي ، كما ألقت الدكتورة ريهام عبد العزيز من معهد بحوث الصحة الحيوانية محاضرة بعنوان ( التجهيزات والإحتياطات اللازمة لسحب عينات الفحص المعملي بمزارع الثروة الحيوانية و الداجنة ) وألقى دكتور عصام كامل بمعهد بحوث الصحة الحيوانية محاضرة بعنوان ( بروتوكول سحب ونقل عينات الفحص المعملي ) وذلك للتعريف بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والأوبئة، لافتاً إلى استمرارية تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل للأطباء البيطريين لتبادل الخبرات وتطوير مستوى الأداء، وتحسين منظومة العمل وكذلك التعرف على طرق الوقاية الجديدة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.