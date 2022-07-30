بدء سحب ملفات اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، بدء التقديم وسحب الملفات لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2022/ 2023 دون الارتباط بظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأوضح البيان، أنه تحت رعاية الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأ التسجيل لاختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2022 / 2023، وجارى الآن التسجيل والسحب حتى يوم 6 أغسطس 2022، والتقديم غير مرتبط بظهور نتيجة الثانوية العامة، ولن يفتح التقديم مرة أخرى.

وكان الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أعلن خلال اجتماع مجلس الجامعة الأخير على فتح أبواب الجامعة للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية للاستفادة من كل إمكانات الجامعة، ومناقشة خطة عمل الأنشطة الطلابية والمجتمعية والتنموية خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تخدم المجتمع السيناوي وطلاب الجامعة، للاستفادة من طاقات الطلاب ورفع وتنمية مهاراتهم خلال فترة الإجازة الصيفية.

وسبق وأعلنت جامعة العريش استضافتها وفد مؤسسة «أمديست» ، للجامعة برئاسة الدكتورة دينا محسن أحمد حلمي، نائب مدير برنامج المنح الجامعية الحكومية للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقها محمد إبراهيم زكريا إبراهيم، ممثل مؤسسة الامديست والمشرف عن تنفيذ مشروع إنشاء ودعم الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعة، وجاءت الزيارة بهدف تفقد الأماكن المخصصة لإنشاء مركز دعم ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.