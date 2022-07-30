انتهاء فعاليات الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطنى

كتب محمد السيد

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطنى، انتهاء فعاليات اليوم الثالث من الحوار الوطني وجلسة مجلس أمناء الحوار، ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل الجلسة في بيان رسمي.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث اليوم السبت الموافق 30 يوليو، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المشكلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وأضاف ضياء رشوان، أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.