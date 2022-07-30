انتهاء أعمال تخطيط الطرق ودهان المطبات بالطريق الدائرى فى الإسماعيلية

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتخطيط الطرق وذلك بعد توسعاتها حيث قامت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد الشيمى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية بتخطيط الطرق ودهان المطبات وذلك بمدخل مدينة المحافظة ومن أنفاق تحيا مصر والطريق الدائرى وذلك بعد توسيع ورصف مدخل المدينة وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بالمسطحات الخضراء وخاصة الأشجار النادرة من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة.

واصل جهاز التجميل والتطوير بالمحافظة تجميل الطريق الدائرى بدءًا من مدخل مدينة الإسماعيلية الصحراوى حتى نفق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع مجلس مدينة الإسماعيلية وحى ثالث، حيث تم تجميل المسطحات الخضراء وقص وتهذيب جميع الأشجار من الفيكس والفوانسبانا والنخيل الافرنجي؛ لإعادة شكله الجمالي.

ومن جانبها، أشارت المهندسة تغريد أبو السعود أنه تم رفع جميع مخلفات الردش من بعض الأماكن العامة بمنطقة الدائرى بالإضافة إلى زراعة أحواض من الورود والزهور من نباتات الهبيسكس والألنتيرا جامبو والإيفروبيا والجازنيا.

كما أضافت " تغريد" أن فريق العمل قام اليوم بالانتهاء من قص جميع نخل البليتشاردا وعودة جميع أشجار الشارع التجارى بالشيخ زايد لشكله الجمالى وذلك بناءً على الخريطة الزمنية التى وضعها الجهاز.